بفستان فضي.. إنجي المقدم تأسر قلوب محبيها في حفل "النايل دراما"













حرصت الفنانة إنجي المقدم على حضور حفل قناة "النايل دراما" المقام برعاية الهيئة الوطنية للإعلام.وتألقت إنجي في الحفل بفستان عاري الذراعين باللون الفضي اللامع، مفتوح من منطقة الصدر، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة ، فزادها ذلك جمالاً.وتم تكريم إنجي عن دور صفية في مسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل تم عرضه في رمضان 2019،وهو بطولة أحمد السقا، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هبة مجدي،مي عمر، ريم سامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح، إخراج محمد سامي.وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة، برعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،وشهد الحفل تكريمات لنجوم الفن الذين تميزوا في الدراما هذا العام .وأحيا الحفل الفنان خالد سليم، بأغنية "بلاش الملامة " التى اشعلت حماس الفنانين المتواجدين بالحفل، وقام بغناء عدد كبير من أغانيه الرائعة، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.وحرص على حضور ذلك الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، محمد رمضان ، عزت العلايلي، سيد رجب، لطيفة صلاح عبد الله،أحمد بدير، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين ،مي عمر،ماجد المصري،محمود حجازى، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.