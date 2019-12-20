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الجيش الليبي يكشف عن سلاح جديد من تصنيعه

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:24 ص
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طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
الفجر
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كشف الجيش الوطني الليبي، عن طائرة مسيرة من تصنيعه، أطلق عليها اسم "العنقاء".

ونشرت صفحة رئاسة أركان القوات الجوية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور للطائرة المسيرة، وعلقت عليها وقالت: "نماذج من الطائرات بدون طيار تصميم وصنع ليبي ( العنقاء ) إنتاج الجهاز المركزي للبحوث والتصنيع".

وتابعت: "تعتبر طائرة إستطلاع جوي يتم إطلاقها بواسطة الأسلوب التقليدي للإقلاع والهبوط وأيضاً عن طريق القاذف، وعرضت خلال المعرض المصاحب للمؤتمر العلمي الأول للجيش الليبي".
الطائرة الليبية المسيرة
الطائرة الليبية المسيرة
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