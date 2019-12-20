الجيش الليبي يكشف عن سلاح جديد من تصنيعه

كشف الجيش الوطني الليبي، عن طائرة مسيرة من تصنيعه، أطلق عليها اسم "العنقاء".





ونشرت صفحة رئاسة أركان القوات الجوية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور للطائرة المسيرة، وعلقت عليها وقالت: "نماذج من الطائرات بدون طيار تصميم وصنع ليبي ( العنقاء ) إنتاج الجهاز المركزي للبحوث والتصنيع".



