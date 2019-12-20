السيد: أنا ضد مقولة حارس مصر الأوحد

شدد عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق بأنه ضد مقولة حارس مصر الأوحد وأشاد بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأكد أنه الأفضل في الوقت الحالي.





وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"يجب على لاعبي الزمالك ألا يفكروا في مستحقاتهم في الوقت الحالي وتعامل إدارة الزمالك مع أزمة المستحقات أفضل من السنوات الماضية".



وأضاف :"تنازلت عن 5 مليون جنيه من مستحقاتي لدى الزمالك والتي كانت تبلغ 7 مليون جنيه".



وتابع :"الزمالك عرض علي مرتين منصب مدير الكرة ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح".



وأردف قائلا :"الدوري لم يتم حسمه للأهلي ولكنه من أفضل المرشحين للتتويج باللقب والزمالك يمتلك الفرصة للمنافسة عليه".



وعن تراجع مستوى عواد مع الزمالك في الفترة الأخيرة، قال السيد:" من يلعب حارس للزمالك يجب أن يتعلم الصبر والجلد وهذا ما حدث مع جنش الذي ظل 6 سنوات احتياطيا تعلم فيه الكثير وحصد المزيد من الخبرات".



وواصل :"لم أخشى أي مهاجم عندما كنت حارس مرمى الزمالك".



واستطرد قائلا :"لا توجد مقولة أفضل حارس في مصر ومحمد الشناوي يسير بشكل رائع مع الأهلي وهو الأفضل حاليًا وأحمد الشناوي يسير بشكل جيد مع براميدز ولكنه يعاني قليلا بسبب الإصابة وعواد يقدم مستوى مميز مع الزمالك باستثناء المباراة الأخيرة".



وتابع :"لو كنت مكان إدارة الزمالك لن استغنى عن عمر صلاح".