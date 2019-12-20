مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.. هل يكون الثعالب بوابة جوارديولا للعودة إلى المنافسة على البريميرليج ؟





جوارديولا يسعى لاستثمار عدم مشاركة ليفربول في الدوري الإنجليزي :-



ويرغب بيب جوارديولا مدرب السيتي في تحقيق الفوز على ليستر سيتي من أجل تقليل الفارق بين الفريقين، وأيضاً العودة إلى المنافسة مع فريق ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم بعد التعثرات الكثيرة للفريق هذا الموسم، في حال لم يتعثر ليفربول الا في مباراة وحيد ضد فريق مانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.





مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية :-



وأيضاً يسعى فريق السيتي لاستثمار عدم خوض مباراته في الجولة المقبلة مع فريق وست هام يونايتد، وذلك بسبب مشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية في قطر بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير بالمباراة النهائية.