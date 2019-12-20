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مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.. هل يكون الثعالب بوابة جوارديولا للعودة إلى المنافسة على البريميرليج ؟
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:10 ص
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أحمد عصام
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يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا نظيره فريق ليستر سيتي يوم السبت المقبل في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية في البريميرليج :-
وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن بين الفريقين، وعاد الفريق لنغمة الانتصارات بعد الخسارة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد.
أهداف جوارديولا من مباراة ليستر سيتي :-
ويقدم فريق ليستر سيتي هذا الموسم مستويات مميزة، حيث يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.
جوارديولا يسعى لاستثمار عدم مشاركة ليفربول في الدوري الإنجليزي :-
ويرغب بيب جوارديولا مدرب السيتي في تحقيق الفوز على ليستر سيتي من أجل تقليل الفارق بين الفريقين، وأيضاً العودة إلى المنافسة مع فريق ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم بعد التعثرات الكثيرة للفريق هذا الموسم، في حال لم يتعثر ليفربول الا في مباراة وحيد ضد فريق مانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.
مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية :-
وأيضاً يسعى فريق السيتي لاستثمار عدم خوض مباراته في الجولة المقبلة مع فريق وست هام يونايتد، وذلك بسبب مشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية في قطر بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير بالمباراة النهائية.
وتأهل فريق ليفربول إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بعد انتصاره الصعب على فريق مونتيري المكسيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وسيلتقي مع فريق فلامينجو البرازيلي الذي فاز على فريق الهلال السعودي بنتيجة 3-1 في النصف النهائي الآخر.
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