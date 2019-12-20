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بفستان أحمر فوق الركبة.. دنيا سمير غانم تشعل حفل "النايل دراما"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد - تصوير عبدالحافظ حمدي
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حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على حضور حفل شبكة قنوات النايل دراما المقام برعاية الهيئة الوطنية للإعلام.

وتألقت دُنيا في الحفل بفستان فوق الركبة باللون الأحمر، يتسم بوجود أكمام طويلة وتركت شعرها مُنسدلاً ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

وتم تكريم دنيا سمير غانم عن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والمسلسل تم عرضه فى رمضان 2019 وشارك في بطولة المسلسل كل من سمير غانم، حمدى الميرغني، عمرو وهبة، محمود اوتكا، محمد ثروت، شيماء سيف.

وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة، برعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،وشهد الحفل تكريمات لنجوم الفن الذين تميزوا في الدراما هذا العام .

وأحيا الحفل الفنان خالد سليم، بأغنية "بلاش الملامة " التى اشعلت حماس الفنانين المتواجدين بالحفل، وقام بغناء عدد كبير من أغانيه الرائعة، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.

وحرص على حضور ذلك الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، محمد رمضان ، عزت العلايلي، سيد رجب، لطيفة صلاح عبد الله،أحمد بدير، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين ،مي عمر،ماجد المصري،محمود حجازى، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.


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الكلمات المفتاحية

منوعات دنيا سمير غانم حفل النايل دراما الفجر الفني

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