خالد سليم يشعل احتفالية "النايل دراما" مع لطيفة وحمادة هلال (صور)





أشعل الفنان خال سليم، أمس الخميس حفل تكريمات قناة "النايل دراما" للفنانين وذلك، مع الفنانة لطيفة والفنان حمادة هلال.





وحضر الحفل، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وروساء القنوات وكبار الصحفيين، فيما تفاعل الحضور مع كل أغنياته بشكل كبير بعد تألقه في تقديم الفقرة الغنائية.





كما تم تكريمه من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاعلام لتميزه واداء الاستثنائي في مسلسل " بلا دليل ".





الحفل تقيمه سنويا قناة نايل دراما المصرية لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية.



