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الزمالك ضد سموحة.. 3 أهداف أمام المارد الأبيض قبل مواجهة العميد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق سموحة الذي يدربه حسام حسن اليوم الجمعة 20 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويسعى المارد الأبيض لتحقيق الفوز على الفريق السكندري من أجل العودة إلى طريق الانتصارات مجددا والمنافسة على لقب الدوري العام مع النادي الأهلي الذي حقق 7 انتصارات متتالية هذا الموسم ولم يتعثر حتى الآن في البطولة.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أهداف نادي الزمالك من مباراة سموحة في الدوري العام.

1- تخطي عقبة حسام حسن العنيد

تعد دائما مباريات نادي الزمالك ضد الأندية التي يدربها حسام حسن صعبة للغاية، حيث يقف العميد في وجه القلعة البيضاء في العديد من المباريات وحقق أيضاً الكثير من الانتصارات، ودائما ما تكون من أصعب مباريات الزمالك في الدوري العام، حيث أطاح من قبل فريق المصري البورسعيدي بفريق الزمالك من بطولة كأس مصر من الدور النصف نهائي بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ولكن الزمالك حقق الفوز في الموسم الماضي بنتيجة هدف نظيف بعدما تولى حسام حسن تدريب الفريق الأزرق بنهاية الموسم.


2- العودة إلى طريق الانتصارات

فقد نادي الزمالك 8 نقاط حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال ثماني مباريات، حيث تعادل مع فريق اف سي مصر بنتيجة هدف لكل فريق، وتعرض للهزيمة من فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وأيضا أمام طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما يجعل الزمالك دخول المباريات من أجل عدم فقدان نقاط أخرى لعدم فقدان فرصة الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.


3- إثبات عدم صحة نظيرة المؤامرة

أطلقت جماهير نادي الزمالك هجوما شديدا على اللاعبين في الفترة الأخيرة بسبب تخازا اللاعبين في بعض المباريات، مما جعل بعض الجماهير تتهم بعض اللاعبين بالمؤامرة على الفريق بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم في الأشهر الماضية، وكان قد قال رئيس النادي مرتضى منصور في الاجتماع الأخير مع اللاعبين اثق أن هذا الكلام غير صحيح وعلى اللاعبين أثبات ذلك أمام الجماهير بعدم فقدان النقاط بالمباريات المقبلة.
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