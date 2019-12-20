Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع عدد غارات الجيش الليبي على طرابلس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:53 ص
Advertisements
سلاح الجو الليبي
سلاح الجو الليبي
الفجر
Advertisements
أعلنت صفحة رئاسة أركان القوات الجوية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ارتفاع عدد الغارات الجوية التي شنتها على العاصمة طرابلس إلى 15 غارة.

وشن سلاح الجو الليبي، قبل قليل، العديد من الغارات الجوية على مواقع المليشيات في مدينة مصراتة غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن سلاح الجو الليبي، شن 14 غارة جوية على مواقع الميليشيات في مدينة مصراته غربي ليبيا.

وفيما بعد أعلنت القوات الجوية ارتفاعها إلى 15 غارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

غارات طرابلس الجيش الليبي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 6 ساعات

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 8 ساعات

"شبورة مائية كثيفة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

مصطفى بكري يفضح المخطط التركي لاغتيال قادة وضباط الجيش الليبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 3 ساعات

طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يستعيد السيطرة على معسكر اليرموك

مقاتلات الجيش الليبي تقصف ورشة صيانة طائرات في مصراتة

"الخارجية الليبية": الجيش كان بإمكانه حسم معركة طرابلس في 24 ساعة.. ولكن

الجيش الليبي: خسائر فادحة في صفوف "الوفاق" باشتباكات جنوب طرابلس

صحيفة ليبية: قوات الجيش تأسر 12 عنصراً من ميليشيا الوفاق

الجيش الوطني الليبي: نرصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

11:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status