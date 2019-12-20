بعد عرض الحلقة الخامسة.. قيامة عثمان يتصدر تريند "جوجل"

ووصلت محاولات البحث عن جوجل عن المسلسل إلى، 5 الألف وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة، التي شهدت أحداث كثيرة جذبت المشاهدة، وجعلت الحلقة تحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.



قصة مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان، حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.

شهد مسلسل "قيامة عثمان" حالة من النجاح الكبيرة، بعد عرض الحلقة الخامسة مساء أول أمس الأربعاء، كما استطاع تصدر تريند محرك البحث جوجل.