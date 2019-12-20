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نجلاء بدر تشعل أجواء حفل النايل دراما بفستان مثير (صورة)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي - تصوير عبد الحافظ حمدي
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أشعلت النجمة نجلاء بدر أجواء الحفل السنوي لشبكة قنوات النايل دراما،بفستان مثير وإطلالة أنثوية بإمتياز، حيث ظهرت بفستان طويل ذو فتحة أمامية طويلة كشفت عن ساقيها، ومزين بالورود من الأكتاف.

ولكن هذا الفستان كاد أن يعيق حركة نجلاء على المسرح وذلك أثناء صعودها لإستلام جائزتها بعدما كُرمت في الحفل.

يذكر أنه أقيم مساء أمس الخميس الحفل السنوي لشبكة قنوات النايل دراما، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما تم تكريم كل من الفنان القدير حسن يوسف والفنان ماجد المصري ومحمد رمضان وأمينة خليل وأحمد بدير وسيد رجب ومحمود قابيل ودنيا سمير غانم ومي عمر وغيرهم، وذلك تقديرًا لأعمالهم الدرامية المميزة التي تركت بصمة كبيرة.

وحرص على الحضور  خلال الاحتفال  عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، عزت العلايلي، لطيفة صلاح عبد الله، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، سوزان نجم الدين ،مي عمر،ماجد المصري، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.

وأحيا الحفل الفنان خالد سليم، بأغنية "بلاش الملامة" التى اشعلت حماس الفنانين المتواجدين بالحفل، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.

كما تألق حمادة هلال وقدم أغنية أشرب شاي التي أشعلت الحفل وتفاعل معها عدد كبير من الحضور.


نجلاء بدر تشعل أجواء حفل النايل دراما بفستان مثير (صورة)
نجلاء بدر تشعل أجواء حفل النايل دراما بفستان مثير (صورة)
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الكلمات المفتاحية

نجلاء بدر حفل ميريام فارس النايل دراما

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