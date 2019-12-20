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رامي جمال يفاجئ جمهوره بتفاصيل ألبومه الجديد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:26 ص
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رامي جمال
رامي جمال
صلاح حسن
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فاجأ الفنان رامي جمال جمهوره بكشف تفاصيل ألبومه الجديد معلنًا أنه سيكشف معلومة جديدة يوميًا، بدأها بتعريف الجمهور على أسماء الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاون معهم في الألبوم.

ودوّن رامي جمال عدة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيهم: "كل يوم معلومة عن الألبوم، نبدأ بالشعراء أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولي، أحمد المالكي، شادي نور، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، رقية عبد العزيز، أحمد عرفان، أحمد تبارك، طارق فيصل".

وأضاف في أخرى قائلًا: "ملحنين رامي جمال، مدين، ياسر نور، بلال سرور، محمد أنيس، غريب، شريف بدر".

أما عن الموزعين فقال: "الموزعين توما، أحمد ابراهيم، تميم، كريم عبد الوهاب، شريف مكاوي، وسام عبد المنعم، أحمد المغربي، سامر، نادر حمدي".


رامي جمال
رامي جمال



وكان الفنان رامي جمال، قد كشف تفاصيل جديدة عن إصابته بمرض "البهاق" قائلًا أنه انتشر في جسده منذ أربع سنوات وكان يظهر في بدايته على شكل نقاط صغيرة متفرقة وخاصة بشكل واضح في الأيدي، موضحًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، أنه لم ينتبه وقتها لأنه كان يظهر ويختفي فاعتقد أنه شيء عرضي مؤقت.

واستطرد رامي جمال أنه بعد البحث بدأ في تناول الكورتيزون ليخيفه، لكنه علم بعد ذلك أن هذا الدواء سيضره أكثر فتوقف عن تناوله تمامًا ومن ثم بدأ البهاق ينتشر في كل جسده دون اختفاء.



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