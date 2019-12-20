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فؤاد السنيورة: هذه تحديات رئيس الحكومة اللبناني المكلف

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
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مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
جرجس ميلاد
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انتقد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، تأخر تشكيل الحكومة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية اللبنانية ارتكب مخالفات دستورية بإجراؤه تشاورات مع الفصائل السياسية قبل تكليف شخص معين بتشكيل الحكومة.

وقال "السنيورة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، إن التحدي الأول لرئيس الحكومة المكلف، حسن دياب، وزير التربية والتعليم الأسبق، هو تشكيل حكومة منسجمة ومتعاونة فيما بينها ومستقلة تمام الاستقلال عن الأحزاب المختلفة، لتستطيع معالجة المشكلات بقدر كبير من التبصر.

وأضاف، أن التحدي الثاني هو قدرة الحكومة على القيام بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة ومعالجة الخل الذى أدى لحدوث المشكلة الاقتصادية اللبنانية، مؤكدا أن المسؤولية كبرى تتطلب ليس فقط أناسًا لم يكن لهم خبرة عملية في الحكم وإنما لديهم أداء متميز يتمكنون من خلاله إنجاز العمل.

وتابع "السنيورة": "يجب أن يكون هؤلاء الوزراء كما أراد الشباب المتظاهرون منذ أكثر من 60 يومًا ومازالوا في الشوارع يطالبون بحكومة نظيفة من أشخاص مستقلين، لان المشكلة التي مر بها لبنان على مدى السنوات الماضية هي التقاسم بين الأحزاب السياسية".

يشار إلى أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلف حسان دياب بعد حصوله على الأغلبية النيابية، مساء الخميس، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة سعد الحريري المستقيل.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، قدمت على إثرها الحكومة برئاسة سعد الحريري استقالتها.
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لبنان فؤاد السنيورة رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الخبرة العملية

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