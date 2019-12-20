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دورتموند يقترب من ضم حكيمي من الريال نهائيا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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اقترب نادي بوروسيا دورتموند الألماني من شراء اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني والمعار للنادي الألماني بشكل كامل بعد اقتراب انتهاء إعارته حيث أكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن أمله في بقاء اللاعب المغربي أشرف حكيمي ضمن صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.


وقال المدير الرياضي للنادي الألماني:"لقد عبرنا بالفعل عن رغبتنا في الاحتفاظ بحكيمي أكثر من مرة لكن هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرارات في مثل هذه الأمور الأمر يعتمد عليه في النهاية وعلى ريال مدريد لكن لم يتخذ أي طرف قرارًا حتى الآن، وسنعقد محادثات بشأن هذا الأمر في الأسابيع القليلة المقبلة".


وأضاف مايكل زورك:"لقد تحدثت مع والد ماريو جوتزه هذا الأسبوع ولا يمكنني القول عما دار بيننا لكن ما أؤكده أنه لا يوجد جديد بشأن اللاعب في مستمر مع النادي لنهاية الموسم حتي الآن".



يذكر أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي أشرف حكيمي قد انضم لصفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني لمدة موسمين علي سبيل الأعارة دون أحقية الشراء.
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