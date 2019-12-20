Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد هنيدي: "أتشرف أني من عائلة الكوميديا المصرية"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

قال الفنان محمد هنيدي، إن هناك معتقد شائع منذ زمن أن الكوميديا شئ سهل وتنفيذها أمر هين، وهذا غير صحيح لأنه فن صعب.

وأضاف هنيدي خلال لقاءه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "عين"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن مايقال حول أن الفنانين الكوميديين لايتم تكريمهم، بالعكس لأن هناك عدد كبير من نجوم الزمن الجميل مازالوا يكرموا حتى الآن، فالكوميديا فن رائع وليس سهل، وسيدوم إلى يوم الدين لأن الجمهور لن يعتزل الضحك ولا أحد يستطيع العيش بدونه.

وتابع محمد هنيدي أن الكوميديا تناقش عدد كبير من المشكلات بطريقة مختلفة لكي يسهل على المتفرج فهمها واستيعابها.

جدير بالذكر أن برنامج عين تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة الحادية عشر و نصف مساءً، ويعاد يومي الثلاثاء و الاربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا و الخميس و الجمعه الساعة الخامسه مساءً، و السبت الساعه الثالثة صباحاً.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هنيدي منوعات كوميديا الفجر الفني

أخبار تهمك

"شبورة مائية كثيفة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى بكري يفضح المخطط التركي لاغتيال قادة وضباط الجيش الليبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 3 ساعات

طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

موضوعات متعلقة

شيرين سليمان تحاور عاصي الحلاني على "الحياة".. اليوم

غدا.. شيرين سليمان تحاور أبطال فيلمي "الممر" و"حملة فرعون"

الليلة.. محمد فراج ضيف "عين"

شارموفرز و روضة عبد الله ضيوف "عين" على قناة الحياة.. غدًا

الخميس.. نيكول سابا ضيفة "عين" على قناة الحياة

حسن الرداد ضيف شيرين سليمان على "الحياة".. غدًا

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

11:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status