محمد هنيدي: "أتشرف أني من عائلة الكوميديا المصرية"













قال الفنان محمد هنيدي، إن هناك معتقد شائع منذ زمن أن الكوميديا شئ سهل وتنفيذها أمر هين، وهذا غير صحيح لأنه فن صعب.وأضاف هنيدي خلال لقاءه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "عين"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن مايقال حول أن الفنانين الكوميديين لايتم تكريمهم، بالعكس لأن هناك عدد كبير من نجوم الزمن الجميل مازالوا يكرموا حتى الآن، فالكوميديا فن رائع وليس سهل، وسيدوم إلى يوم الدين لأن الجمهور لن يعتزل الضحك ولا أحد يستطيع العيش بدونه.وتابع محمد هنيدي أن الكوميديا تناقش عدد كبير من المشكلات بطريقة مختلفة لكي يسهل على المتفرج فهمها واستيعابها.جدير بالذكر أن برنامج عين تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة الحادية عشر و نصف مساءً، ويعاد يومي الثلاثاء و الاربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا و الخميس و الجمعه الساعة الخامسه مساءً، و السبت الساعه الثالثة صباحاً.