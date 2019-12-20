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أول تعليق من فتح الله بعد توليه منصب المدرب العام لبراميدز

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:07 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعرب محمود فتح الله المدرب العام لبراميدز عن سعادته عقب توليه منصب المدرب العام للفريق وأكد أنهم يسعون لحسم الدوري لصالحهم.

وقال فتح الله في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"هاني سعيد تواصل معي للعمل في براميدز وبراميدز نادي كبير ولديه إمكانيات وبدأ كبير ويملك لاعبين منتخبات يلعبون في منتخبات دولية".

وأضاف:"أتمنى حسم الدوري لصالحنا في الفترة المقبلة".

وتابع:"سعيت لحل أزمة مستحقاتي مع الزمالك بشكل ودي وانهيت أزمتي بشكل ودي".

وأردف قائلا:"وافقت على جدولة مستحقاتي المتأخرة مع الزمالك لمدة 6 سنوات بسبب ظروف النادي المادية".

واختتم فتح الله تصريحاته قائلاً:"عبد الله السعيد من اللاعبين المميزين في مصر والجميع يعلم قيمته ووجوده ضروري في الفريق".
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