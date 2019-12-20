عاجل.. أول قرار لمحافظ الدقهلية بعد حادث قطار ميت غمر

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السكرتير العام للمحافظة سعد الفرماوي، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، واللواء عمرو فكري رئيس المدينة، بالتوجه للاطمئنان على مصابي حادث قطار مزلقان دنديط بميت غمر.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات المصابين من العلاج اللازم، أو إجراء عمليات إذا لزم الأمر وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.



يذكر أن القطار القادم من طنطا - الزقازيق اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان الصوفي التابع للوحدة المحلية بأوليلة، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص واصابة 4 وتم نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى.