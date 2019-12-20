محمد هنيدي: "الكوميديا نعمة من الله ولكنها صعبة"













قال الفنان محمد هنيدي، إن الكوميديا هي نعمة من الله سبحانة وتعالى، مشيرًا إلى أن البعض أو أغلب الجمهور أن الفنان الكوميدي يظل يضحك لمدة 24 ساعة وهذا غير صحيح.وأضاف هنيدي خلال لقاءه مع الإعلامية "شيرين سليمان" عبر برنامج عين، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الكوميديا شئ رائع ولكن تكمن صعوبتها في أنها تقدم لشعب يتمتع بخفة الدم وهو الشعب المصري، ولذلك يجب تقديمها بشكل يليق به.وتابع محمد هنيدي أن الكوميديا تناقش عدد كبير من المشكلات بطريقة مختلفة لكي يسهل على المتفرج فهمها واستيعابها.جدير بالذكر أن برنامج عين تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة الحادية عشر و نصف مساءً، ويعاد يومي الثلاثاء و الاربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا و الخميس و الجمعه الساعة الخامسه مساءً، و السبت الساعه الثالثة صباحاً.