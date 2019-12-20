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السلحدار : نخطط لتدعيم الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي بأن مجلس إدارة النادي يسعى لتدعيم بعض المراكز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال السلحدار في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر:"قدمنا مباراة جيدة اليوم أمام الأهلي وكان ينقصنا إنهاء الهجمة على مرمى الأهلي وسوء تمركز الدفاع تسبب في هدف الأهلي".

وأضاف :"متواجد في منصبي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني آخر ونطمح لعمل فريق جيد وتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري هذا الموسم".

وتابع :"نخطط لتدعيم بعض المراكز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستكون مفيدة للفريق".


وأردف قائلا :"نلعب مثل الدوري الإنجليزي كل ثلاث أيام وهذا غريب على الفرق المصرية".

واختتم السلحدار تصريحاته قائلاً :"أكره لغة العصر وهي سعي اللاعبين وراء المال وهذا لم نتربى عليه في النادي، حيث تربينا على حب وولاء النادي".
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