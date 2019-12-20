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تزايد عدد الجزائريين الوافدين على تونس بنسبة تجاوزت الـ59%

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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يشهد كلّ من معبر ملولة بطبرقة وببّوش بعين دراهم، حركية نشيطة خلال هذه الفترة، حيث يتوافد عدد هام من الجزائريين.

وتم تسجيل منذ يوم 01 ديسمبر إلى غاية 18 من نفس الشهر، توافد 93689 سائح جزائري مقابل 58750 سائح خلال نفس الفترة للسنة المنقضية، أي بزيادة 34939 سائح ما يعادل 59،4 %.

وأكد عيسى المرواني المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة، أن توافد الجالية الجزائرية سيبلغ ذروته مع بداية العطلة المدرسية في الجزائر، والتي تنطلق يوم الخميس 26 ديسمبر إلى 08 جانفي 2020.
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