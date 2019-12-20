بعد إغلاق كوبري الجلاء.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق محيط كوبري الجلاء بمصر الجديدة، لمدة ثلاثة أيام، بسبب أعمال التطوير في الاتجاهين، وحددت عددا من الطرق البديلة وهي كالتالي:



1: القادم من محور العروبة اتجاه مسطح كوبري الجلاء يسلك شارع النزهة والدوران وينعطف يمينا إلى شارع أبو بكر الصديق، ثم يمينًا إلى شارع العروبة أو طوليا باتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.



2: شارع العروبة القادم من المطار: يسلك مسطح كوبري الجلاء ويستكمل السير يمينًا في شارع النزهة أو طوليًا شارع أبو بكر الصديق.



3: شارع النزهة من مناطق الحجاز اتجاه ميدان الطيران يسلك يمينا شارع عثمان بن عفان واستكمال السير.



4: القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يمينا محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغني واستكمال السير بالبند رقم 1.



5: القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يمينا شارع العروبة اتجاه المطار أو طوليا شارع النزهة أو شارع أبو بكر الصديق.



6: القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يمينا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبو بكر الصديق واستكمال السير.

