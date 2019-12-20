باريس سان جيرمان يخطط لصفقة القرن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مسئولي باريس سان جيرمان يخططون للتعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري للاستعانة بخدماته في الفترة المقبلة.





وكشف موقع le10sport الفرنسي عن وجود اتجاه داخل قلعة حديقة الأمراء للاس تعانة بخدمات هرنانديز على أحد مقاعد دكة بدلاء باريس سان جيرمان.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن السد القطري يعاني من تدهور واضح في نتائج المباريات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في آخر مبارياته أمام الترجي بنتيجة بستة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم للأندية.



وأوضح الموقع الفرنسي أنه هناك اتجاه يميل إلى التعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وتعيين تشافي مساعدًا له حيث عملا سويًا في برشلونة.



وألمح الموقع الفرنسي أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق في انضمام تشافي لباريس سان جيرمان باعتبار أن النادي الفرنسي مملوك للقطري ناصري الخليفي وستتدخل العلاقات لحسم الصفقة.



وكشفت تقارير صحفية عالمية مطلع الشهر الجاري أن شائعات عودة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى برشلونة في الصيف المقبل تزداد بشدة مما لاقى ترحيباً خاصاً من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.



وأفادت صحيفة La Repubblica العالمية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة رحب بعودة جوسيب جوارديولا إلى صفوف النادي الكتالوني يوماً ما مؤكداً أن المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي الحالي هو من اختار الرحيل عن برشلونة وستبقى عودته موضع ترحيب من قبل الجميع.



وأوضحت الصحيفة العالمية أن فالنتي والد جوارديولا رحب في الأسبوع الماضي بإمكانية عودة نجله إلى برشلونة كمدير فني فقط وسط معلومات تؤكد أن المدير الفني لمانشستر سيتي يسعى إلى الرحيل عن إنجلترا بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم وتخلفه بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.