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هل يمكن التحدث إلى الله بـ"العامية"؟.. الإفتاء تجيب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:49 ص
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دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "هل يمكن التوجه بالدعاء إلى الله والتحدث معه باللغة العامية، وعدم الالتزام بالأدعية المعروفة في صلة قيام الليل؟".

ومن ناحيته أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "الفيسبوك"، أن الله –سبحانه وتعالى- لا يشترط طريقة معينة حتى نحدثه ونخاطبه بها، إلا أن تكون طريقة مهذبة تليق بجلال الله.

وأضاف أن الله يسمع عبده، حتى وإن لم يتحدث باللسان، وكانت المناجاة قلبية، فالله ينظر إلى القلوب، والكلمات ما هي إلا وسائل تعبير، متابعا: "أدعو الله باللغة العربية أو العامية، فالأهم أن يكون الحديث من القلب.. ربنا رب قلوب".
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