تكريم أبطال "شبر مية" بجامعة الأهرام الكندية

وحضر التكريم عدد كبير من النجوم منهم أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق والأطفال هنا وادم، ورنا رئيس بالاضافة للمخرج طارق رفعت والمؤلف شريف بدر الدين والمنتجة مها سليم ونظم التكريم احمد الخولي، مسئول تنظيم الندوات الفنية بالجامعة.



جدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور حول 3 رجال، لكل منهم قصة مختلفة عن الآخر، على رأسهم أحمد السعدنى بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدر على تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.



مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى" وسيلميديا مها سليم.







كرمت جامعة الأهرام الكندية، اليوم فريق عمل مسلسل "شبر مية" عقب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل فور عرضه على شاشة "دي إم سي".