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برشلونة في ورطة قبل مواجهة ديبورتيفو الافيس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:19 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن سيرجيو بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة أثار القلق داخل صفوف الفريق قبل مواجهة الفريق المقبلة يوم السبت المقبل أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن بوسكيتس لم يُشارك في مواجهة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، حيث يعاني من الحمى لذلك قام إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا بوضعه على مقاعد البدلاء بعد أن كان في التشكيل الأساسي للمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن بوسكيتس مازال مستمر في غيابه عن مران برشلونة وبحسب حالته في الساعات المُقبلة سيتم تحديد موقفه النهائي من المُشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالفيردي استدعى العديد من لاعبي فريق الشباب في المران اليوم، وهم: إيناكي بينا ومورير ومينجويزا وأراوخو وكولادو وريكي بويج وهيروكي آبي وكارليس بيريز.

وكشف اللاعب الإسباني الدولي سيرجو بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة في سبتمبر الماضي عن موعد رحيله من صفوف الفريق الكاتالوني في الفترة المقبلة.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية:"اعلم انني اتقدم في السن ولكن هدفي حاليا هو الفوز بالبطولات مع برشلونة وتحقيق نتائج مميزة مع المنتخب في اليورو وسوف احسن مستقبلي خلال نهاية الموسم الحالي".
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