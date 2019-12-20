اسعار الذهب اليوم الجمعه 20-12-2019 .. سعر جرام الذهب يستقر بعد تراجعات

استقرت اسعار الذهب اليوم الجمعه 20-12-2019، في محلات الذهب بمصر، متأثرة بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وكسرة مستويات 16 جنيه هذا الأسبوع.

اسعار الذهب اليوم الجمعه 20-12-2019:

سجل سعر "عيار 21" نحو 659 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار "18 " نحو 564 جنيه للجرام الواحد، وبلغ سعر "عيار 24" نحو 752 جنيه للجرام، في حين حقق سعر الجنيه الذهب نحو 5264 جنيه.





اسعار الذهب تتراجع جنيه واحد الأمس الخميس :

وكانت اسعار الذهب المحلية شهدت تراجعات خلال تعاملات الأمس الخميس 19-12-2010 بقيمة جنيه واحد في الجرام؛ لتراجع الذي يشهدة سعر الدولار مقابل الجنيه في تلك الأيام متجاهلة الارتفاع الطفيف في سعر الذهب العالمي.

اسعار الذهب العالمية:

ومنذ أنخفاض اسعار الدولار في السوق دون مستويات 16 جنيه وشهدت اسعار الذهب تراجعات في السوق المحليى مع استقرارها عالميا، وإن كانت قد ارتفعت مؤخرا مع انباء عن قيام مجلس الشيوخ بخطوات بعزل ترامب ليصعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1476.69 دولار للأوقية