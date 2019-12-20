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أحد الجمهور لـ"تامر حسني": بقيت في شعبية عبد الحليم حافظ.. ومعجبة: "هموت لو متصورتش معاك"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهد "الفجر الفني" مساء أمس تكريم للنجم تامر حسني، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وقاطعه أحد الاشخاص اثناء وقوفه على المسرح قائلا: "ياتامر بقيت في شعبية عبد الحليم حافظ"، وسط تصفيق حاد من الحضور وبعد انتهاء تكريمه وعند وصوله للسيارة الخاصة به تعالت الهتافات لتظهر معجبة قائلة له: "تيمو هموت وأتصور معاك" وقلدتها أخرى وسط صراخات وأصوات عالية.

وتوجه النجم تامر حسني، بشكر خاص لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتكريمه في مقر وزارة الشباب والرياضة عن دخوله في موسوعة جينيس حيث قررت إدارة وزارة الشباب والرياضة، تكريم الفنان تامر حسني احتفالًا بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصل تامر حسني على درع موسوعة جينيس بعد كسره رقم القياسي لأكثر حائط جداري، بضعف الرقم القديم، كما إنه أقام معرضا خيريا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل بيع مقتنياته الشهيرة، وتوزيع أرباحها على أطفال العرب المشردين حول العالم.

يذكر أن يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي بصحبة الفنان رامي جمال، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم 27 ديسمبر.

كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذي من المنتظر عرضه يوم 25 ديسمبر الجاري في جميع دور عرض السينما.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فنان تامر حسني الفجر الفني

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