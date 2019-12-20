Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الزمالك| موعد مباراه الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة 20 – 12 – 2019، مواجهة قوية تجمع بين فريق الزمالك ونظيره فريق سموحة السكندري في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.


موقف الفريقين في الدوري الممتاز:

يتساوي الزمالك وسموحة في رصيد النقاط بالدوري الممتاز حاليًا، ويمتلك كل فريق 13 نقطة ويحتلان المركزين الرابع والخامس على الترتيب، غير أن الفريق الأبيض يتفوق بفارق الأهداف.


ويتصدر ترتيب المسابقة المحلية فريق الأهلي برصيد 21 نقطة، يليه الاتحاد السكندري بـ 17 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب بالمركز الثالث برصيد 16 نقطة.


توقيت مباراة الزمالك وسموحة اليوم الجمعة:

تقام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز اليوم ا لجمعة 20 ديسمبر 2019، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الزمالك وسموحة في الجولة التاسعة من الدوري اليوم الجمعة عبر شاشة قناة أون سبورت الفضائية على القمر الصناعي نايلسات على التردد 10853 أفقي، كما ستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت على التردد الفضائي 11449 أفقي، كما ستكون المباراة منقولة على البث الأرضي للقناة على التليفزيون المصري.


مشاهدة بث مباشر لمباراة ZAMALEK VS SMOHA :

ويوفر موقع الفجر الرياضي روابط بث مباشر COOL KORA لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة على KORA STAR، تابع بث مباشر (كورة لايف) مباراة الفارس الأبيض بدون تقطيع وبجودة فائقة، مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباراة الزمالك علي رابط يوتيوب حصري.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

"شبورة مائية كثيفة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يرد على فضيحة التحكيم في الكلاسيكو حسم مصير حكيمي وتحديد سعر صفقة الملكي المرتقبة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

11:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status