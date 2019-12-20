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هجوم ناري من فريدة الشوباشي على أمير قطر (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:44 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
أمنية فوزي
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن هناك تناقض بين الأقوال والأفعال لأمير قطر دائمًا، معلقًا: "أمير قطر بيقول الأقوال على حسب الجو إللي شغال، ولكن مش هو إللي بيقرر الأفعال".

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أن أمير قطر لا يقرر أفعاله، متابعة: "إللي بيقررها إللي مشغلينه، الأمريكان وأردوغان"، مؤكدة أن أمير قطر ليس له إرادة.

ولفتت إلى أن أكبر قاعدة أمريكية في العالم متواجدة في قطر، معلقة: "هي قطر قد إيه علشان يكون فيها أكبر قاعدة"، لافتة إلى أن أمير قطر لا يملك من العروبة إلا الاسم، ولا يفعل شيء إلا تنفيذ الأوامر.
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