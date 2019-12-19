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الرئيس العراقي يحيل قضية تعريف الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:56 م
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برهم صالح
برهم صالح
الفجر
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أحال الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء الخميس، قضية تعريف الكتلة الأكبر في البرلمان إلى المحكمة الاتحادية.

وسيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة.

ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية، غير أن المهمة اليوم صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من المظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.


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