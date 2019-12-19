الرئيس العراقي يحيل قضية تعريف الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية

أحال الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء الخميس، قضية تعريف الكتلة الأكبر في البرلمان إلى المحكمة الاتحادية.





وسيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة.



