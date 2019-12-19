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إلغاء رحلة متجهة إلى باريس إثر إضراب الطيارين بالخطوط التونسية
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:51 م
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مروى الجلاصي
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أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها، عن إلغاء الرحلة عدد 724 المتجهة إلى باريس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019.
وتعود أسباب إلغاء هذه الرحلة، إلى إضراب مفاجئ وغير معلن نفّذه الطيّارون دون سابق إعلام وذلك محاولة منهم للضغط على الجهات الإدارية والحكومية، للإمضاء على مشروع زيادة في أجورهم مازال في طور الدراسة برئاسة الحكومة، بعد موافقة الادارة العامة للخطوط التونسية و وزارة النقل على محتواه.
وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقيات من هذا النوع، تخضع للدراسة والموافقة من قبل هياكل الدولة في آجال معقولة، وتقدمت الناقلة الوطنية باعتذارها لحرفائها، مؤكّدة أنها تحتفظ بحق تتبع كل من تسبب في تعطيل سير عمل هذا المرفق العام.
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