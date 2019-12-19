إلغاء رحلة متجهة إلى باريس إثر إضراب الطيارين بالخطوط التونسية

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها، عن إلغاء الرحلة عدد 724 المتجهة إلى باريس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019.





وتعود أسباب إلغاء هذه الرحلة، إلى إضراب مفاجئ وغير معلن نفّذه الطيّارون دون سابق إعلام وذلك محاولة منهم للضغط على الجهات الإدارية والحكومية، للإمضاء على مشروع زيادة في أجورهم مازال في طور الدراسة برئاسة الحكومة، بعد موافقة الادارة العامة للخطوط التونسية و وزارة النقل على محتواه.



