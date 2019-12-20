خالد سليم يشعل حفل التليفزيون المصري بحضور نجوم الفن والإعلام





وتفاعل الحضور مع جميع أغنيات خالد سليم بشكل كبير بعد تألقه في تقديم الفقرة الغنائية.





وتم تكريمه من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاعلام لتميزه واداء الاستثنائي في مسلسل "بلا دليل".. الحفل تقيمه سنويا قناة نايل دراما المصرية لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية لعام.



وشارك الفنان خالد سليم، مؤخرًا أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر "سليم"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



وظهر "خالد"، بإطلالة مميزة، حيث ارتدا جاكت رصاصي، وتيشرت أوف وايت، وارتدى بنطلون نبيتي، وأيضا طاقية نبيتي، وكان مهتما بالاكسسورات حيث لبس حظاظة، وساعة بني، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على صورته .



وعلق الفنان خالد سليم: "الموسم المفضل أخيرًا وصل، مرحباً بالشتاء".



شارك الفنان خالد سليم في بطولة مسلسل "بلا دليل" مع عدد كبير من النجوم أبرزهم درة، نيكولا معوض، جمال عبد الناصر، حازم سمير، اشرف ذكى، اخراج منال الصيفي، تأليف انجى علاء.



وتدور أحداث المسلسل حول، حبيبة "عازفة القيثار"، وجدت نفسها في موقف حرج، بعد ما أخبرتها ابنتها أنها شهدت على جريمة قتل "تيمور الهوارى"، والتى فعلها زوجها عمر وتسعي حبيبة لمعرفة الحقيقة.







أشعل النجم خالد سليم حفل التليفزيون المصري الذي أقامته قنوات نايل دراما وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري وحضره رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وروساء القنوات وكبار الصحفيين.