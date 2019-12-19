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مدحت نافع يترأس الاجتماع الدوري للشركات التابعة للقابضة المعدنية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:50 م
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بوابة الفجر
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ترأس الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الاجتماع الدورى للشركات التابعة بحضور بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.


واستمع الدكتور مدحت نافع إلى رؤساء الشركات التابعة الـ 15 الذين استعرضوا مختلف عقبات التشغيل والتمويل التى تواجه الشركات فى تلك الفترة.وفى نهاية الاجتماع الذى استمر ما يزيد عن 6 ساعات تم الاتفاق على عدد من البدائل لتذليل تلك العقبات، ثم شكر الدكتور مدحت نافع رؤساء الشركات التابعة على كل ما يبذلونه من جهد مثمر أدى إلى تحسن ملحوظ فى نتائج أعمال تلك الشركات .

 

بدأ الاجتماع الدورى للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدعوة الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوقوف دقيقة حداد على روح المغفور له الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوى قد تقلد العديد من المناصب منها وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس بنك مصر إيران.وأعرب الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية عن تقديره الكامل لما قدمه الراحل من اسهامات جليلة وخبرة مهنية لمدة ثلاثون عاماً فى مجالات الاستثمار والمحاسبة والتمويل.

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مدحت نافع الشركات القابضة المعدنيه الشركات القابضة

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