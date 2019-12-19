تفاصيل الجلسة السرية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

اجتمع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع لاعبي الفريق اليوم الخميس، للحديث عن مواجهة سموحة المقبلة بالدوري. وقال كارتيرون خلال جلسته مه لاعبي الزمالك: "مشوار الدوري مازال طويلًا، عليكم التركيز فقط في مبارياتكم دون النظر لنتائج الفرق المنافسة".

اجتمع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع لاعبي الفريق اليوم الخميس، للحديث عن مواجهة سموحة المقبلة بالدوري. وقال كارتيرون خلال جلسته مه لاعبي الزمالك: "مشوار الدوري مازال طويلًا، عليكم التركيز فقط في مبارياتكم دون النظر لنتائج الفرق المنافسة".

وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بفتح صفحة جديدة بداية من مباراة سموحة، والعمل على تحقيق الفوز دون غيره. كما طالبهم بعدم الالتفات لترتيب جدول الدوري، مؤكدًا أن الزمالك لم يُكمل بعد ثلث مبارياته بالمسابقة.



