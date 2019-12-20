شريف رمزي يتحدث عن طريقة تعامله مع أولاده





وأشار إلى أنه يحاول أن يصلي كل الفروض بطريقة صحيحة أمامهم، ويبتعد عن شرب السجائر.



جدير بالذكر أن برنامج عين تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة الحادية عشر و نصف مساءً، ويعاد يومي الثلاثاء و الاربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا و الخميس و الجمعه الساعة الخامسه مساءً، و السبت الساعه الثالثة صباحاً.









تحدث الفنان شريف رمزي، عن مشكلة كبرى تواجه مصر حاليًا وهي كثرة الإنجاب وعدم الاهتمام بتربية هذه الأطفال فيما بعد، وضرورة تخريج جيل يفيد مجتمعه ودينه.وأضاف شريف رمزي خلال لقاءه مع الإعلامية شيرين سليمان، عبر برنامج "عين"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه يحرص على الظهور أمام أبناءه بصورة محترمة، ويحاول يتجنب أي فعل غير لائق أمامهم لأنه سيقوموا بتقليده.