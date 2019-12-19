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عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:47 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة وفاء عامر عن وفاة عمها إسماعيل مهدي عامر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث قامت بنشر صورة لعمها الراحل، وعلقت وفاء على الصورة قائلة: "رحل أبي الثاني عمي و أجدع عائلة عامر، عمي الرحل الكريم الجدع إسماعيل مهدي عامر، و معه أجمل الذكريات، اللهم أغفر له"،وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لعمها الراحل بالرحمة والمغفرة.


وفي سياق آخر، خاضت الفنانة وفاء عامر، السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "حكايتي"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني،أحمد جمال سعيد،إدوارد، وفاء عامر، أحمد بدير، نهال عنبر، هنادي مهنا، وسارة نخلة، ورانيا ملاح.
عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر
عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر
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وفاء عامر

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