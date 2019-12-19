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إطلاق البوستر الرسمي لمسلسل "الآنسة فرح" (صورة)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:44 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "الآنسة فرح"، البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية للمسلسل بعد امتلاك الشركة حقوق إنتاج نسخته العربية والمأخوذة من المسلسل الأميركي الشهير Jane the Virgin، كما تولت قنوات MBC حقوق عرض المسلسل بالوطن العربي.

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن موعد عرض "الآنسة فرح" قريبًا.

يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" يضم كوكبة كبيرة من النجوم وهم"أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج"، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

وتدور أحداث مسلسل "الآنسة فرح" حول "فرح" التى تجسد دورها أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة فى أوتيل مع استكمال دراستها بنفس الوقت وتمر بحادث يغير مجرى حياتها بينما تجسد رانيا يوسف دور والدتها خلال الأحداث والتى تظهر كسيدة تزوجت مبكراً وأنجبت ابنتها وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما.

ويذكر أن مسلسل Jane the Virgin النسخة الأميركية ل مسلسل "الآنسة فرح" قد ترشح لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من ١٠ جوائز و ٦٥ ترشيح.


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الكلمات المفتاحية

مسلسل الفجر الفني الانسة فرح

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