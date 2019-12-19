Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس توتنهام يصدم مورينيو بالحديث عن القرار الصعب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:34 م
Advertisements
مورينيو
مورينيو
الفجر ووكالات
Advertisements
قال رئيس نادي توتنهام الإنجليزي دانيال ليفي إن القرار الأصعب في مسيرته على رأس السبيرز هو إقالة المدير الفني السابق، الأرجنتيني ماوريتسيو بوكتينيو.

وأقال النادي اللندني بوكيتينو من منصبه في نوفمبر الماضي على خلفية الانطلاقة السيئة في الموسم، بعد ستة أشهر فقط على قيادته "سبيرز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا القرار هو الأصعب على الصعيد الإداري، قال ليفي في مقابلة مع صحيفة إيفنينغ ستاندارد الإنجليزية: "نعم، لأن عليك أن تعرف أنني بنيت علاقة شخصية مع ماوريسيو على مدى خمسة أعوام ونصف العام".

وتابع: "لم يكن شيئاً أردته أبداً، على الصعيد الشخصي، لقد كان (قراراً) صعباً جداً، قلت له ذلك وتفهّم، هو في عالم كرة القدم (منذ فترة طويلة)، يتفهم، ليس أمراً شخصياً، أنا متأكد أنه سيعود أقوى وسيحظى على فرصة لتدريب ناد عظيم آخر".

ورداً على سؤال عما إذا عودة بوكيتينو إلى النادي واردة في المستقبل، قال ليفي: "لم لا؟ لا أغلق الباب على أي شيء".

وكان الأرجنتيني البالغ 47 عاماً قد أقيل من منصبه بعد ثلاثة انتصارات فقط في الدوري من أصل 12 مباراة أدت إلى احتلال "سبيرز" المركز 14.

وبعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني، قاد الفريق إلى 4 انتصارات في خمس مباريات في الدوري وارتقى إلى المركز الخامس على بعد ثلاث نقاط فقط من المركز الرابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مورينيو ليفي رياضة توتنهام بوكتينيو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يرد على فضيحة التحكيم في الكلاسيكو حسم مصير حكيمي وتحديد سعر صفقة الملكي المرتقبة

منذ 38 دقيقة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

الآن

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

06:30 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status