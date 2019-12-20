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مؤلف "رحيل زهرة": المسلسل يحمل قصص أسطورية والعمل مع حسني صالح متعب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قال مؤلف مسلسل رحيل زهرة شاذلي فرح، إن المسلسل يتعرض لقصص بيئة جنوبية بعاداتها وتقاليدها وأفراحهم وأحزانهم ويغلفها جو أسطوري ويقدم أشياء لم يتم تقديمها في أي عمل آخر.

وأضاف شاذلي  خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم المذاع عبر فضائية CBC، أن العمل مع المخرج حسني صالح متعب للغاية وذلك لأنه يعتبر زعيمًا لقبيلة الأعمال الصعيدية، ويهتم بتفاصيل كل شئ يخص الحياة في الجنوب.

وتابع أن حسني له عدة مواقف معه برهنت على اهتمامه بالتفاصيل، وفي ذات يوم تلقى اتصالًا هاتفيًا منه ليلًا وطلب منه طبق وجبة تقدم في الجنوب تسمى المديدة، وبالفعل استعان بأحد من الصعيد لطبخها وتقديمها خلال مشاهد المسلسل، وأيضًا استغرق وقت طويل لمعرفة كيف يتم عمل لفة العمة الخاصة بالرجال.

جدير بالذكر أن العمل  يتناول قضية من قضايا الصعيد المهمة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد رياض، ومنة فضالي، ومن إخراج حسني صالح.
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الكلمات المفتاحية

شاذلي فرح رحيل زهرة حنان مطاوع

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