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الجيش الليبي ينفذ 5 غارات جوية ناجحة على المليشيات في مصراتة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:17 م
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بوابة الفجر
وكالات
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نفذ سلاح الجو الليبي، اليوم الخميس، 5 غارات جوية ناجحة على مخازن ومعسكرات في مدينة مصراتة.

وقالت رئاسة الأركان الجوية بالجيش الوطني الليبي، في بيان لها، إن القصف تسبب في العديد من أصوات الانفجارات بالمدينة.

وكشف البيان أيضاً أن عملية القصف كانت بعد رصد وتوثيق وصول شحنة أسلحة وذخائر لأحد قادة المليشيات المطلوب دوليا صلاح بادي.

وأكدت أن عملية القصف كانت ناجحة، إذ تمكنت مقاتلات السلاح الجوي الليبي بتدمير هذه الذخائر قبل نقلها للمحاور.

وشهدت محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة في محور وادي الربيع جنوب طرابلس، وسيطر الجيش الليبي على آخر نقطة في هذا المحور.

ودخلت قوات الجيش الليبي محور أبوسليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة.

وحققت القوات المسلحة الليبية العديد من التقدمات في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس، أبرزها التقدم في مشروع الهضبة.

وأصبحت القوات أقرب لقلب العاصمة التي تفصلها عنها مسافات متفاوتة، ما بين 2 إلى 12 كيلومترا من المحاور المختلفة، وفق تصريحات سابقة للعميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي.


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الكلمات المفتاحية

مصراتة المليشيات المعسكرات الجيش الليبي 5 غارات

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