"مش لازم يتقبض عليك قبل المسلسل".. مصطفى خاطر بصورة غريبة على البحر

شارك الفنان الكوميدي مصطفى خاطر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و والفيديوهات" إنستجرام"، صورة له في إحدى المصايف.



شكل مصطفى خاطر فى الصورة



ظهرت" خاطر في الصورة بشكل كوميدي حيث كان يرتدي مايو احمر وعلى كتفيه فوطة زرقاء وعلى رأسه فوطة صفراء ملفوفة بشكل عجيب، وكتب تعليقا على الصورة"زكرياتي من احدي المصايف العشوائية مع اصدقائي وعشرة عمري وسام وسميح وهم بينصبوني بلقب السلطان 🤴"



تعليقات الجمهور



علق بعض الجمهور ممازحا على الصورة مثل تعليقات "لاتنصيب زي الفل وكله كوم وسلطنة السلطان اللى على راسك حكاية"،"دي فضيحة مش زكريات"،"اية الموزمبلية إللى انت عامله فى راسك دا يا سلطان"،"سلطان أية بقا بالزعنفة اللى فوق دة".



بينما جاءت بعض التعليقات معترضة على كلمة مصايف عشوائية التي وصف بها"خاطر" المصيف مثل تعليقات "يعنى اية مصايف عشوائية"،"بلاش تسفية من مصيف عامة الشعب"،"مصايف عشوائي سبحان مغير الأحوال ".



يبدوا ان مصطفى خاطر يكون تعيس الحظ عند نشر صور من المصيف، فكما لقت تلك الصورة تعليقات مهاجمة نت البعض، لقت سابقا صورة نشرها "خاطر" صورة له خلال رحلة خارج مصر وجاءت عليها تعليقات مهاجمة له وصلت لحد مشادة بينه وبين أحد متابعيه.

