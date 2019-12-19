Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مش لازم يتقبض عليك قبل المسلسل".. مصطفى خاطر بصورة غريبة على البحر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء فوزى
Advertisements
شارك الفنان الكوميدي مصطفى خاطر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و والفيديوهات" إنستجرام"، صورة له في إحدى المصايف.

شكل مصطفى خاطر فى الصورة

ظهرت" خاطر في الصورة بشكل كوميدي حيث كان يرتدي مايو احمر وعلى كتفيه فوطة زرقاء وعلى رأسه فوطة صفراء ملفوفة بشكل عجيب، وكتب تعليقا على الصورة"زكرياتي من احدي المصايف العشوائية مع اصدقائي وعشرة عمري وسام وسميح وهم بينصبوني بلقب السلطان 🤴"

تعليقات الجمهور

علق بعض الجمهور ممازحا على الصورة مثل تعليقات "لاتنصيب زي الفل وكله كوم وسلطنة السلطان اللى على راسك حكاية"،"دي فضيحة مش زكريات"،"اية الموزمبلية إللى انت عامله فى راسك دا يا سلطان"،"سلطان أية بقا بالزعنفة اللى فوق دة".

بينما جاءت بعض التعليقات معترضة على كلمة مصايف عشوائية التي وصف بها"خاطر" المصيف مثل تعليقات "يعنى اية مصايف عشوائية"،"بلاش تسفية من مصيف عامة الشعب"،"مصايف عشوائي سبحان مغير الأحوال ".

يبدوا ان مصطفى خاطر يكون تعيس الحظ عند نشر صور من المصيف، فكما لقت تلك الصورة تعليقات مهاجمة نت البعض، لقت سابقا صورة نشرها "خاطر" صورة له خلال رحلة خارج مصر وجاءت عليها تعليقات مهاجمة له وصلت لحد مشادة بينه وبين أحد متابعيه.
"مش لازم يتقبض عليك قبل المسلسل".. مصطفى خاطر بصورة غريبة على البحر
"مش لازم يتقبض عليك قبل المسلسل".. مصطفى خاطر بصورة غريبة على البحر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى خاطر

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 5 ساعات

"شبورة مائية كثيفة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يرد على فضيحة التحكيم في الكلاسيكو حسم مصير حكيمي وتحديد سعر صفقة الملكي المرتقبة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 5 ساعات

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحفيين" تنجح في إعادة مصايف القوات المسلحة للأعضاء

مصطفى خاطر يهنئ شيكو بعيد ميلاده

مصطفى خاطر في عيد زواجه: "اللحظات الحلوة بتعدي بسرعة"

زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها على "انستجرام" (صورة)

مصطفى الفقي: على مصر أن تطالب جمعيات حقوق الإنسان حماية المقدسات الدينية في القدس

مصطفى خاطر برفقة إيمي وحسن الرداد بعد زيارتهما مسرح مصر

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

11:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status