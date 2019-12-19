قناة ATV مجانا "إعادة" عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 5 الخامسة المؤسس عثمان Kuruluş Osman عبر قناة الفجر واليرموك





الحلقة الخامسة 5 مسلسل قيامة المؤسس عثمان ، تعرض فضائية الفجر الجزائرية وقناة اليرموك، في الثامنة مساء اليوم الخميس، العرض الثاني لمسلسل المؤسس عثمان، بعد العرض الأول لقناة إيه تي في التركية، مساء أمس الأربعاء في الحلقة الأسبوعية.





عرضت فضائية ATV التركية الحلقة الخامسمة من المسلسل التاريخي المؤسس عثمان الموسم الأول، والتي شهدت أحداث وتفاصيل مثيرة، حيث نجح عثمان في تنفيذ خطتة بنصب فخ للأميرة ” صوفيا “، ورجالها حتي تمكن من الحصول علي الترياق الخاص بالسم لعلاج بالا خاتون.









مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الخامسة

وبدأت الحلقة الخامسة بوصول محاربي عثمان، ببالا خاتون لمخيم قبيلة الكاي لتلقي العلاج اللازم، ولكن كان في إستقبالهم السيد دوندار القائم بأعمال السيد حتي عودة أرطغرل من قونيا، حيث جرد المحاربين من أسلحتهم وتم إقتيادهم لخيمة السجن وتوثيقهم بالسلاسل حتي عودة عثمان وقيام باتور نجل السيد دوندار بالتعدي علي محاربي عثمان أثناء تقيدهم.





سقوط صوفيا بفخ عثمان ومحاربيه

قام البطل التركي عثمان بن أرطغرل بإعداد فخ للاميرة صوفيا ورجالها للإيقاع بها في الفخ حتي يستطيع الحصول علي الترياق الخاص بعلاج السم للسيدة ” بالا خاتون “، الذي أعطاه الراهب يانيز لها للحصول علي المعلومات السرية الخاصة بمكان الأمانة المقدسة، وبالفعل وصلت صوفيا ورجالها وقابلت عثمان ولكن المفاجأة كانت أنها وقعت في الفخ الذي نصب لها ودرات المعركة بين الطرفين ونجح بامسي آلب في الإمساك بصوفيا حية وتم إقتياده لمكان حتي الحصول علي الترياق وتم إنقاذ بالا خاتون، وتوالت التفاصيل والأحداث بالمسلسل حيث واجهت إيجول أبنة عم البطل التركي عثمانن بالا خاتون وحدثت بينهم مشاداة كلامية داخل الخمية.





مسلسل المؤسس عثمان الموسم الأول

يتناول مسلسل المؤسس عثمان، قصة تأسيس وقيام الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي علي يد البطل والسلطان الغازي عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، بعد سلسلة من المعارك والفتوحات حتي استطاع تأسيس الدولة العثمانيةز





تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

وحصلت فضائية ATV التركية علي الحقوق الحصرية لعرض مسلسل المؤسس عثمان بالجزء الأول، بعد النجاح الكبير للمسلسل التركي قيامة أرطغرل بالسنوات الماضية وإليكم تردد القناة.





القمر





المدار





التردد





الاستقطاب





FEC





الجودة





التشفير





تركسات





42.0°E





11628 (H)





27500





5/6





SD





مجاني





أسترا





19.2°E





12692 (H)





27500





5/6





SD





مجاني





أسترا





19.2°E





11243 (H)





27500





5/6





SD





مجاني





استطاع عثمان خلال أحداث الحلقة الخامسة الحصول علي الترياق الخاص بعلاج بالا خاتون بنت الشيخ علي أديب والقيام بتنفيذ مخططه بخطف الأميرة صوفيا بعد إعداد كمين لها.



