بعد تكريمه من الرئيس.. المخرج خالد جلال: أسعد لحظات حياتي



وأشار "جلال"، خلال مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس السيسي بعد مشاهدته لمسرحية "سلم نفسك" قرر أن يضم ممثلي العرض إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.



وأضاف أنه شعر بالفخر والسعادة عند تكريمه، وأن وقته لم يذهب هدرا، معقبا: "مش عارف أوصل الدقيقة التي سلمت وكرمت فيها من الرئيس.. كانت بالنسبالي زمن من السعادة".



قال المخرج المسرح خالد جلال، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة يعتبر أسعد لحظات حياته، لافتاا إلى أنه قد سبق وعرض مسرحيته "سلم نفسك" أمام الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وكان حينها يعتقد أن هذه اللحظة أسعد لحظات حياته حتى تم تكريمه في منتدى الشباب.