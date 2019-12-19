السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع قبرص

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، أكد خلاله السيسي اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع قبرص، وما تشهده من تطور وقوة دفع كبيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مثمنا التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية، خاصةً في ظل النتائج المثمرة التي أسفرت عنها القمة الأخيرة للآلية بالقاهرة، مشددا على حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي مع قبرص؛ بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول بحث دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية والإقليمية، وتلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.



