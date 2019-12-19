Advertisements
Advertisements
Advertisements

تردد قناة Yarmouk يعاد الآن عرض مسلسل المؤسس عثمان 5 الموسم الأول عبر دعوة واليرموك والفجر محاولات عودة اختطاف تالا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تردد قناة Yarmouk يعاد الآن عرض مسلسل المؤسس عثمان 5 الموسم الأول عبر دعوة واليرموك والفجر محاولات عودة اختطاف تالا

تردد قناة اليرموك الفضائية، من خلال متابعتنا المستمرة لرصد كل ما هو جديد في عالم ترددات القنوات الفضائية نرصد لكم أهم وأشهر تلك الترددات وخاصة التي يكثر عمليات البحث عنها، وخلال تلك الفترة وبالتزامن مع عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول لوحظ عمليات بحث عارمة على محرك جوجل الشهير من قبل الملايين من محبي وعاشقي الدراما التركية حول تردد قناة اليرموك الجديد وذلك لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان.


 
قناة اليرموك قامت بالإعلان من خلال بيان لها أنها حصلت على حق عرض وبث حلقات الملحمة التاريخية المؤسس عثمان وذلك امتدادا لبثها العمل الدرامي التاريخي الرائع الذي تم متابعته ومشاهدته على مدار خمس أعوام هي فترة عرض أجزائها الخمس مسلسل قيامة ارطغرل، ونشير إلى أن مسلسل قيامة عثمان هو امتداد تاريخي لما تم عرضه من أحداث عبر حلقات الغازي ارطغرل حيث سيتم عرض مرحلة بناء الدولة العثمانية ووضع النواة الأولى لها على يد المؤسس عثمان الأول والتي سنشاهدها معنا عبر شاشات عرض اليرموك، لذلك وفرنا لكم تردد قناة اليرموك الجديد على النايل سات عبر الجدول المرفق أسفل المقال .

قناة اليرموك الفضائية
هي قناة أردنية فضائية إخبارية، تم إنشائها في عام 2012 وتحمل شعار الفكرة لا تموت، وهي قناة تهتم بالشارع الأردني وتتناول كافة القضايا المهمة مع تقديم الحلول الجذرية لها، بجانب تناولها القضايا العربية المطروحة أمام الساحة الدولية مثل قضية فلسطين.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020
القمر الصناعي التردد الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ
النايل سات 11678 27500 عمودي 5/6
من خلال بيانات تذبذب تردد قناة اليرموك الجديد HD الموضحة عبر الجدول أعلاه يمكنكم أعزاءنا المتابعين استقبال أقوى إشارة  channel Yaromuk 2020 لمتابعة ومشاهدة أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل قيامة عثمان والتي سيتم عرضها وفقاً للمواعيد المحددة لها وهي كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك الأردنية الفضائية
تعرض أحداث مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس من كل أسبوع وذلك في الأوقات التالية:

في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات.

مواعيد إعادة العرض
يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة.

سيتم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل المؤسس عثمان اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 وفقاً للتوقيتات التي أوضحناها أعلاه على شاشة عرض قناة اليرموك الفضائية 2020 وبجودة HD.

شاهد قيامة عثمان 5 الحلقة كاملة ومترجمة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان قيامة عثمان الحلقة الخامسة قيامة عثمان 5 شاهد مسلسل مؤسس عثمان الحلقة الخامسة من المؤسس عثمان

أخبار تهمك

ريال مدريد أمام فرصة ذهبية

منذ ساعة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

الآن

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يرد على فضيحة التحكيم في الكلاسيكو حسم مصير حكيمي وتحديد سعر صفقة الملكي المرتقبة

منذ 40 دقيقة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. الحلقة 128 من مسلسل أرطغرل حصريا من موقع النور وتردد قناة اليرموك الناقلة للعمل

الآن عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حلقة 134 مترجم بالعربي ” Diriliş Ertuğrul ” تردد قناة trt التركية قيامة ارطغرل

بث مباشر| الحلقة 134 لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 عبر قناة اليرموك وموقع النور الإلكتروني

شوف الحلقة 137 من مسلسل أرطغرل حصريا على قناة TRT 1 التركية.. والقنوات الناقلة على جميع الأقمار

شاهد.. الحلقة 136 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة اليرموك حصريا وموقع النور ALNoor TV مترجم

ارطغرل سيدفع ثمن أفعاله.. حلقة جديدة من قيامة ارطغرل .. حلقة 137 diriliş ertuğrul الجزء الخامس .. قناة trt التركية كاملة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

06:30 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status