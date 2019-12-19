تردد قناة Yarmouk يعاد الآن عرض مسلسل المؤسس عثمان 5 الموسم الأول عبر دعوة واليرموك والفجر محاولات عودة اختطاف تالا





تردد قناة اليرموك الفضائية، من خلال متابعتنا المستمرة لرصد كل ما هو جديد في عالم ترددات القنوات الفضائية نرصد لكم أهم وأشهر تلك الترددات وخاصة التي يكثر عمليات البحث عنها، وخلال تلك الفترة وبالتزامن مع عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول لوحظ عمليات بحث عارمة على محرك جوجل الشهير من قبل الملايين من محبي وعاشقي الدراما التركية حول تردد قناة اليرموك الجديد وذلك لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان.









قناة اليرموك قامت بالإعلان من خلال بيان لها أنها حصلت على حق عرض وبث حلقات الملحمة التاريخية المؤسس عثمان وذلك امتدادا لبثها العمل الدرامي التاريخي الرائع الذي تم متابعته ومشاهدته على مدار خمس أعوام هي فترة عرض أجزائها الخمس مسلسل قيامة ارطغرل، ونشير إلى أن مسلسل قيامة عثمان هو امتداد تاريخي لما تم عرضه من أحداث عبر حلقات الغازي ارطغرل حيث سيتم عرض مرحلة بناء الدولة العثمانية ووضع النواة الأولى لها على يد المؤسس عثمان الأول والتي سنشاهدها معنا عبر شاشات عرض اليرموك، لذلك وفرنا لكم تردد قناة اليرموك الجديد على النايل سات عبر الجدول المرفق أسفل المقال .





قناة اليرموك الفضائية

هي قناة أردنية فضائية إخبارية، تم إنشائها في عام 2012 وتحمل شعار الفكرة لا تموت، وهي قناة تهتم بالشارع الأردني وتتناول كافة القضايا المهمة مع تقديم الحلول الجذرية لها، بجانب تناولها القضايا العربية المطروحة أمام الساحة الدولية مثل قضية فلسطين.





تردد قناة اليرموك الفضائية 2020

القمر الصناعي التردد الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ

النايل سات 11678 27500 عمودي 5/6

من خلال بيانات تذبذب تردد قناة اليرموك الجديد HD الموضحة عبر الجدول أعلاه يمكنكم أعزاءنا المتابعين استقبال أقوى إشارة channel Yaromuk 2020 لمتابعة ومشاهدة أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل قيامة عثمان والتي سيتم عرضها وفقاً للمواعيد المحددة لها وهي كالتالي:





مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك الأردنية الفضائية

تعرض أحداث مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس من كل أسبوع وذلك في الأوقات التالية:





في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات.





مواعيد إعادة العرض

يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة.





سيتم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل المؤسس عثمان اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 وفقاً للتوقيتات التي أوضحناها أعلاه على شاشة عرض قناة اليرموك الفضائية 2020 وبجودة HD.





شاهد قيامة عثمان 5 الحلقة كاملة ومترجمة



