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خليها تصدي : التجار كلامهم غير موثوق...وفتح باب الاستيراد أمام الأفراد يخفض الأسعار خلال عام

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال محمد شتا المتحدث بأسم حملة خليها تصدي، إن أسعار السيارات شهدت انخفاضات كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم توقعات التجار بارتفاع أسعارها.

 

وتابع "شتا" خلال تصريحات تلفزيونية،" تجار السيارات أصبح المواطن ينظر لهم بعدم ثقة  كل توقعتهم بأحتمال ارتفاع الأسعار في 2019 تم اثبات عكسها..بعض الشركات الأوروبية  وغير الأوروبية قدمت تخفيضات على أسعارسيارتها تراوح بين 30 إلى 50 الف جنيه خلال 2019، وهو ليس التخفيض الأول بل سبقة العديد من التخفيصات حتى أن بإجمالى التخفيضات على بعض فئات السيارات وصلت إلى  أكثر من 100 الف جنيه منذ بداية العام. "

 

توقعات بانخفاض اسعار السيارات في 2020:


وأضاف" شتا"، أنه يتوقع خلال عام 2020 أن تنخفض أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين %10 إلى20%، موضحا أن السيارات التى انخفضت اسعارها بنسبة 8% إلى 10% ستنخفض في عام 2020 بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.


وأشار" شتا"، إلى أن هناك فرق سعر السيارات في مصر يرتفع بنسبة  30% عن السعر العادل للسيارات في أوروبا الخليج .

 

وأوضح " شتا"أن توقعاته بأنخفاض أسعار السيارات في 2020؛ لتفاؤلة بأستمرار إنخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه  مع تحسن إيرادت البلاد من العملة الصعبة، خاصة قطاع السياحة الذي يشهد نمو قوي وسيزداد في ضواء  قرار بريطانيا برفع حظر السفر عن  شرم الشيخ.

 

مطالبات بفتح استيراد السيارات المستعملة لمدة خمس سنوات :

وأضاف" شتا" أن ما يشجع على إنخفاض أسعار السيارات في 2020، صدور قرار من وزارة السياحة بالسماح لشركات السياحة بإستيراد سيارات مستعملة لمدة عام إضافي من سنة الصنع، بسب قيام بعض التجار باحتكار استيراد تلك السيارات تحكمهم في اسعارها، قائلا:"هذا القرار يؤثر على أصحاب التوكيلات للهبوط بأسعار السيارات إلى السعر العادل..نحن نطالب بأن تكون هذة الخطو تمهدية للسماح للموطنين باستيراد السيارات المستعملة لمدة خمس سنوات من أي دولة حول العالم."

 

وأشار" شتا" إلى أن فتح  باب  استيراد السيارات أمام الأفراد سيساعد على هبوط الأسعار خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين، وتشجيع المستثمرون الأجانب على الاستثمار في قطاع السيارات، موضحا ان توقف شركات  السيارات الأجنبية عن الاستثمار  في هذا القطاع نتيجة لضعف  حجم السيارات  في مصر التي وصلت إلى 5 مليون سيارة ملاكي فقط وهو رقم ضعيف مقارنة بالدول الآخري.

 

 

 

 

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