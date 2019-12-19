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تردد القنوات العربية المفتوحة الناقلة لمسلسل «قيامة عثمان» على نايل سات مجانًا «مترجم»

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:03 م
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قيامة عثمان
قيامة عثمان
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تردد القنوات العربية المفتوحة الناقلة لمسلسل «قيامة عثمان» على نايل سات مجانًا «مترجم»

نقدم لكم الآن تردد القنوات العربية المفتوحة الناقلة للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان" على كافة الاقمار الصناعية وتحديدًا قمر نايل سات، حيث تذيع هذه القنوات المسلسل كاملًا ومترجم بتقنية الـ HD بدون أي تقطيع

تردد قناة اليرموك الناقلة لأحداث مسلسل المؤسس عثمان ، أصبحت قناة اليرموك من أشهر القنوات خلال الفترة الأخيرة، تابع تردد قناة اليرموك وبخاصة أنها من القنوات الناقلة لمسلسل “المؤسس عثمان”، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، تردد قناة اليرموك sd  حيث يرصد مسلسل المؤسس عثمان فترة تاريخية مهمة نشأت فيها الدولة العثمانية بعد توحيد القبائل عقب فترة من التدهور التي سادت، الان تزايدت عمليات بحث متعلقة بـ تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان.

يعرض الان على قناة اليرموك مسلس المؤسس عثمان الحلقه الخامسه بجوده عليه كل ما عليك هو اعادة تضبيط تردد قناة اليرموك وشاهد مسلسل المؤسس عثمان.



 

إستطاع تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 الجديد أن يقوم بجذب الكثير من متابعي الدراما التاريخية التركية ،والتي تتحدث عن الدولة العثمانية وتأسيس التاريخ العثماني ،وخلال مناضلات الأب الذي يبحث عن دولة البناء والنهضة “أرطغرل ” قام بتسليم مقاليد الحكم لإبنه ” عثمان ” ليكون هو من سيتولي شئون البلاد خلال الحكم العثماني ومن هنا يبدأ الأحداث التاريخي العظيمة.

قناة اليرموك الجديد في 2020
موعد مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك حيث تقدّم قناة اليرموك الأردنية العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة والأعمال الدرامية التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مما ساعدها على استقطاب ملايين المشاهدين في العالم العربي، والذين يبحثون عن المحتوى الجيد الذي يناسب أفراد الأسرة،  تابع تردد قناة اليرموك sd مع العلم أنه تم إطلاق قناة اليرموك على قمر النايل سات في عام 2012، واستطاعت أن تجذب الأنظار بسبب المحتوى الإخباري المميز الذي تقدّمه لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة،  اعرف معنا القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس  عثمان.

 

تردد قناة اليرموكتردد قناة اليرموك
 

تردد قناة اليرموك الجديد على نايل سات
التردد: 12687
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل الخطأ:  3/4
قناة اليرموك الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
تردد قناة اليرموك الجديد 2020 تعرض قناة اليرموك العديد من المسلسلات التاريخية والدينية، وأبرزها: قيامة ارطغرل – المؤسس عثمان – محمد الفاتح – الفدائي – السلطان عبد الحميد.

برامج قناة اليرموك الأردنية في 2019
تردد قناة اليرموك sd حيث تشتهر قناة اليرموك بالعديد من البرامج المميزة التي نرصد بعضها في السطور التالية:

برنامج “بيتكم عامر”: يتناول أهم القضايا التي تواجه الأسرة العربية في محاولة لإيجاد الحلول لها، وهو من تقديم الاعلامية دعاء جبر.

برنامج “استوديو اليرموك”: من أهم البرامج الاجتماعية التي تحظى بإعجاب المشاهدين، ويقدّمه الإعلامي ينال فريحات.

برنامج “دين ودنيا”: يعتبره البعض من أفضل البرامج الدينية التي تتناول جميع القضايا المعاصرة، ويقدّمه الدكتور أحمد نوفل.

برنامج “قدها”: يعتمد على تنفيذ بعض المقالب في المارة بالشوارع الأردنية، وهو من أهم البرامج الترفيهية في قناة اليرموك.


قيامة عثمان 5

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