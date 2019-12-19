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حنان مطاوع عن دورها في رحيل زهرة: لم أرى هذه الشخصية إلا في العالم الأجنبي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:51 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قالت الفنانة حنان مطاوع إن مسلسل رحيل زهرة هو عمل خاص جدًا، ويحمل أجواءًا أسطورية ويتناول الجنوب الصعيدي والذي لم يتناول هذه المنطقة في أي عمل من قبل.

وأضافت حنان مطاوع خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم المذاع عبر فضائية CBC، أنه بالرغم من أن هناك عدة مسلسلات قامت بتناول الحياة الصعيدية ولكن لم يتم تقديم هذا الطعم الدرامي، ولا بهذه اللهجة.

وتابعت حنان أن المسلسل جديد من نوعه وتحديدًا شخصية رحيل التي تجسدها، مؤكدة على أنها لم تراها من قبل إلافي العالم الأجنبي، وهي شخصية الفارس المرأة.

وأوضحت حنان مطاوع أن انتابتها حالة من الرعب الشديد، عندما قرأت مشاهدها في المسلسل، لأن الشخصية ستمتطي خيل وتتسلق وهذا جديد عليها من ناحية المستوى البدني والفني والنفسي، لأن رحيل ستتخفى في شخصية رجل صعيدي.

وكشف أبطال العمل وهم حنان مطاوع ومحمود عبد المغني والمطربة ياسمين علي، أنهم يقوموا بتصوير المشاهد الحالية في المسلسل دون الإستقرار على إسم نهائي له.
 

وخلال الحلقة، كشف مخرج العمل حسني صالح أن المسلسل تم تسميته بأكثر من إسم وهم "بنت القبايل وجوارح الغربان وآخر إسم هو رحيل زهرة، وجاري البحث حاليًا عن إسم آخر يليق بقيمته.

وتابع حسني صالح أن مسلسل رحيل زهرة، مختلف وجديد ويفوق كل هذه الأسامي السابقة.

جدير بالذكر أن العمل  يتناول قضية من قضايا الصعيد المهمة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد رياض، ومنة فضالي، ومن إخراج حسني صالح.
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الكلمات المفتاحية

حنان مطاوع

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