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أحمد حسن راؤول يعلن عن تحضيره لأغنية الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"..تعرف على التفاصيل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:41 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول عن كتابته لأغنية جديدة لمتسابقي برنامج "ذا فويس"، تحمل الأغنية اسم "حب الأيام" ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث نشر "راؤول" عدة صور من كواليس تحضير الأغنية، وعلق على الصور قائلاً :"بسم الله، السبت القادم ⁦،أغنية "حِب الأيام"، أغنية الحلقة النهائية لبرنامج" the voice".

وتابع "راؤول" قائلاً :"كلماتي: أحمد حسن راؤول، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، غناء متسابقين الحلقة الأخيرة، ايمان عبد الغني من مصر
، مهدي عياشي من تونس، فهد مفتخر من المغرب، رضوان الأسمر من المغرب".


ويعتبر برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب برنامج من أهم برامج المسابقات الغنائية،وهو مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، ترجع فكرة تأسيسه إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين عملوا في البرنامج كأعضاء لجنة تحكيم لثلاث سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.
أحمد حسن راؤول يعلن عن تحضيره لأغنية الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"..تعرف على التفاصيل
أحمد حسن راؤول يعلن عن تحضيره لأغنية الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"..تعرف على التفاصيل
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الكلمات المفتاحية

ذا فويس أحمد حسن راؤؤول

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