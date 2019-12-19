يعيشون بشرف ويموتون بكرامة.. "عقيدة واحدة" وثائقي جديد للقوات المسلحة



حيث استعرض الفيلم الوثائقي، مشاهد للجنود المصريين منذ حرب أكتوبر وحتى محاربتهم للإرهاب الآن، حيث وصف الفيلم رجال القوات المسلحة المصرية بأنهم قلوب تتحدى الموت، وطنية تقشعر لها الأبدان، أرواح متفانية، عقول متشبعة بالتضحية، فقد أقسموا على الدفاع عن هذا البلد ضد الأعداء بالداخل والخارج.



فأكد الفيلم الوثائقي على أن الجنود المصريين هم رجال روت دمائهم، ويعيشون بشرف، ويموتون بكرامة، فرجال الجيش المصري هم روح واحدة، عقيدة واحدة.



نشرت وزارة الدفاع المصرية عبر صفحتها على اليوتيوب، فيلم وثائقي بعنوان "عقيدة واحدة" يستعرض صفات الجندي المصري، ومدى حرصه على حماية بلده ولو كلفه الأمر روحه.