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"بنمثل مسلسل منعرفش اسمه".. نجوم مسلسل "رحيل زهرة" يكشفون تفاصيل التحضير له

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:16 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حل أبطال مسلسل رحيل زهرة مساء اليوم الخميس ضيوفَا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم المذاع عبر فضائية CBC.

وكشف أبطال العمل وهم حنان مطاوع ومحمود عبد المغني والمطربة ياسمين علي، أنهم يقوموا بتصوير المشاهد الحالية في المسلسل دون الإستقرار على إسم نهائي له.

وخلال الحلقة، كشف مخرج العمل حسني صالح أن المسلسل تم تسميته بأكثر من إسم وهم "بنت القبايل وجوارح الغربان وآخر إسم هو رحيل زهرة، وجاري البحث حاليًا عن إسم آخر يليق بقيمته.

وتابع حسني صالح أن مسلسل رحيل زهرة، مختلف وجديد ويفوق كل هذه الأسامي السابقة.

جدير بالذكر أن العمل  يتناول قضية من قضايا الصعيد المهمة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد رياض، ومنة فضالي، ومن إخراج حسني صالح.
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